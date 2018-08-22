Rusya: Suriye'de 830 komutanı öldürdük

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Suriye'deki terörist gruplara karşı 2015'te başlattığı operasyonlardan bu yana ülkede elde edilen sonuçlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre, ağırlıklı olarak Rus hava güçlerinin düzenlediği fakat bazen Rus donanma güçlerinin de dahil olduğu operasyonlar sonucunda Eylül 2015'ten önce ülke topraklarının sadece yüzde 8'ini denetiminde bulunduran Suriye ordusu şu anda topraklarının yüzde 96.5'inin kontrolünü elinde tutuyor. Ayrıca, Rus güçlerinin operasyonları boyunca Suriye'de 86.000 militanın ve militan gruplarının 830 komutanının öldürüldüğü belirtildi.