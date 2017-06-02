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  4. 02 Haziran 2017 10:01

Rusya Türkiye yasağını kaldırdı

Rusya hükümeti Türkiye'den alınması yasak olan tarım ürünlerine yönelik yasağı kaldırdı. Domatese yönelik yasak ise hâlâ devam ediyor.

Rusya Türkiye yasağını kaldırdı
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Rus hükümeti, domates hariç Türk gıda ürünlerine yönelik kısıtlamaların tümünü kaldıran kararnameyi yürürlüğe koydu.Rus hükümetinin internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre, Türkiye’den ithal edilmesi yasaklanan gıda ürünlerinin domates hariç tümünün ithalatı tekrar serbest bırakıldı.

Kararnameye göre, Türkiye’den tavuk ve hindi eti, salatalık, turşu, elma, armut, üzüm ve çilek tekrar ithal edilebilecek.

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, dün yaptığı açıklamada, Türk domatesine yönelik ithalat kısıtlamasının üç yıl daha sürebileceğini açıklamıştı.

Ülkelerin birbirlerine uyguladığı kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik siyasi karar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmede alınmıştı.
 
 

tarım , rusya , domates , Türkiye , yasak