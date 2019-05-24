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  4. 24 Mayıs 2019 21:34

Rusya Türkiye'den 20 ton meyveyi geri çevirdi

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye’den gelen 20 ton çilek ve kayısıyı, içinde Kaliforniya çiçek tripsi (frankliniella occidentalis) adlı zararlı böcek türünün bulunması sebebiyle geri gönderdi.

Rusya Türkiye'den 20 ton meyveyi geri çevirdi
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Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamada, Türkiye’den Moskova’ya giden 12.3 ton yaş çilek ve 7.5 ton kayısıda zararlı böceğin tespit edildiği bildirildi.

İncelemenin ardından, zararlı böceğin Rusya topraklarına yayılmasını önleme amacıyla meyvelerin Türkiye’ye geri gönderilmesi kararı alındı.

Dünyanın en tehlikeli zararlı böceklerden biri olan frankliniella occidentalis, aralarında meyve ağaçları, süs bitkileri, tarla bitkileri, sebzeler ve yabancı ot türleri dahil 224 bitki türüyle beslenir. Böcek, sera koşullarında yetiştirilen meyve ve sebzelere de zarar veriyor.

Sputnik

kayısı , rusya , türkiye , çilek
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