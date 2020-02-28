Rusya Türkiye'ye tarih verdi: 5-6 Mart!

İdlib’de rejimin düzenlediği saldırı sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklama yapmış ve Putin ile Erdoğan’ın telefonda görüştüklerini açıklamıştı.

Lavrov, Putin ile Erdoğan'ın İdlib konusundaki anlaşmanın uygulanması için fikir alışverişinde bulunduğunu duyurmuştu.

Öte yandan Rus haber ajansları, Kremlin'in Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi ile ilgili açıklamalarına yer verdi.

Kremlin, “Putin ve Erdoğan, Suriye'nin kuzeybatısındaki durumun normalleşmesi için ek önlemler alınması gerektiği konusunda anlaştı. Erdoğan ve Putin, telefon görüşmesinde İdlib'de yaşanan durumdan duydukları endişeyi dile getirdi” açıklamasını yaptı.

KREMLİN’DEN YENİ AÇIKLAMA

Reuters’te yer alan habere göre, Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Erdoğan’ın 5 ya da 6 Mart’ta bir araya geleceğini duyurdu.

TÜRK DIŞİŞLERİ: RUSYA’DAN DERHAL ATEŞKES TALEP EDİLDİ

Dışişleri Bakanlığı, Rus heyeti ile yapılan üçüncü görüşmede sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereğinin vurgulandığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bugünkü görüşme Rus tarafından gelen talep üzerine gerçekleştirildi. Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı” denildi.