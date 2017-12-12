Rusya Yemen'deki vatandaşlarını tahliye etti

Rusya'nın Yemen'deki Sana Büyükelçiliğinde çalışan görevlileri ve bu kentteki vatandaşlarını tahliye ettiği bildirildi. Moskova'nın başkent Sana'daki durumun kötüleşmesi nedeniyle tahliye işlemine karar verdiği açıklandı.



Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Rusya, Yemen'e operasyon düzenleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle koordineli bir şekilde büyükelçilikteki görevlileri ve Sana'da yaşayan vatandaşlarını tahliye etti.

Rus uçağının, vatandaşlarını Sana Havalimanı'ndan aldığı aktarıldı. Yemen'deki durumun daha da kötüye gitmesinden endişe ediliyor...

AÇIKLAMA GELDİ

Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın başkent Sana'daki durum nedeniyle Yemen'deki diplomatik varlığını askıya almaya karar verdiğini söyledi.

Sana'daki tüm Rus diplomatik personelin Yemen'den ayrıldığını belirten Zaharova, Rusya büyükelçisinin ve diplomatik çalışanların bir kısmının görevlerini Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan yürüteceğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, devrik lider Ali Abdullah Salih'in Sana'da Husiler tarafından öldürülmesinin ardından Yemen'deki durumun endişe verici olduğunu belirtmiş ve ulusal diyalog çağrısı yapmıştı.