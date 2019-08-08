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  4. 08 Ağustos 2019 14:34

Rusya’da askeri üste füze testi sırasında patlama! 2 ölü 15 yaralı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre ülkenin kuzeyinde yapılan füze motoru denemesi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’da askeri üste füze testi sırasında patlama! 2 ölü 15 yaralı
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Açıklamada patlamanın ardından radyasyon düzeyinin normal olduğu ve atmosfere herhangi zararlı madde salınmadığı vurgulandı.

Patlama ve ardından çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Rus medyası, Rusya’nın Arhangelsk bölgesinde yer alan Severodvinsk şehrindeki bir askeri üste patlama meydana geldiğini ve ardında yangın çıktığını duyurdu. Yangının üste bulunan bir gemide çıktığı, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Patlamanın, mühimmat test ve çalışmalarının yapıldığı sırada meydana geldiği belirtiliyor.
 

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