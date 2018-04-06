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  4. 06 Nisan 2018 21:36

Rusya'da deprem ! 11 general ve 1 albayı görevden alındı

Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 general ve 1 albayı görevden aldı.

Rusya'da deprem ! 11 general ve 1 albayı görevden alındı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 general ve 1 albayı görevden aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 11 general ile 1 albayı görevden aldığı bildirildi. Yapılan resmi açıklamaya göre görevlerinden alınan askeri personelin Rusya İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Federal Cezaevi Hizmetleri ile Araştırma Komitesinde çalıştıkları belirtildi. 11 generalin ve 1 albayın neden görevden alındığı ise bilinmiyor. 

Görevlerine son verilen 11 general ve 1 albayın isimleri ise şöyle: 

- İçişleri Bakanlığı Trafik Güvenliğini Sağlama Müdür Yardımcısı Binbaşı-General Pavel Bugaev 

- Federal Cezaevi Hizmeti Araştırma Enstitüsü Şefi Binbaşı-General, Andrey Bıkov 

- İçişleri Bakanlığı Ural Hukuk Enstitüsü Başkanı, Binbaşı-General Aleksandr Guk 

- Acil Durumlar Bakanlığı Akademisi Başkanı General-Albay Şamsutdin Dagirov 

- İçişleri Bakanlığının Volgograd Bölgesi Başkan Yardımcısı Binbaşı-General Vitaly Şevçenko 

 
- Araştırma Komitesinin Sverdlovsk Bölgesi Daire Başkanı, General - Teğmen Valery Zadorin. 

- Araştırma Komitesinin Krasnoyarsk Bölgesi Başkanı General-Teğmen Igor Napalkov 

- Udmurtya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı, General Alexander Pervuhin 

- Araştırma Komitesi Penzen Bölgesinin Araştırma Dairesi Başkanı General-Teğmen Oleg Troşin. 

- Soruşturma Komitesi Belgorod Bölgesi Soruşturma Dairesi Başkanı, Binbaşı-General Aleksandr Sergeyev. 

- Soruşturma Komitesi Pskovsk Bölgesi Soruşturma Bölümü Başkanı, Binbaşı-General Oleg Tuşmalov. 

- Udmurtya Cumhuriyeti Federal Cezaevi Hizmetleri Başkanı Albay Vladimir Doronin 

İHA

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