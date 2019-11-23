Rusya'da ejderha kalıntıları bulundu

Arkeologlardan oluşan bir ekip kazılar sırasında 250 milyon yıldan daha önce dünyada yaşayan gizemli ejderha benzeri bir yaratığın kalıntılarını keşfetti. Rusya’da yapılan keşif, bu garip yaratığın dinozorların ortaya çıkmasından önce yeryüzünde dolaştığını ortaya çıkardı. Araştırmacılar, bu yaratığın 'eritrosuchidler' olarak bilinen bir sürüngen grubuna ait olduğunu belirtiyor. Yaratığın fosilleşmiş kalıntılarının ilk incelemesinde, ağzında kocaman dişleri olan dev bir kafaya sahip olduğunu gösteriyor. ‘Garjainia’ adının verildiği yaratık, özellikle Doğu Avrupa, Hindistan, Çin ve Güney Afrika olmak üzere tüm dünyada yaşamış olabileceği bildirildi. Eritrosuchidler, Dünya tarihinin en büyük ekolojik krizi olan Permo-Triyas kitlesel yok oluşundan kısa bir süre sonra yaşayan büyük, yırtıcı et yiyen sürüngenlerdi.