Rusya'da ilk koronavirüs ölümü!

Koronavirüsle ilgili durumu gözlem merkezinden yapılan açıklamaya göre, Rusya’da Covid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. 79 yaşındaki bir hasta Moskova’daki hastanede hayatını kaybetti.

Sputnik Türkçe'nin haberine göre, hasta 13 Mart’ta hastaneye kaldırıldı, daha sonra yakınlarının talebiyle özel bir hastaneye götürüldü. Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından da kentteki bir enfeksiyon hastalıkları hastanesine sevk edildi.

Solunum sorunlarının artması nedeniyle yoğun, kapsamlı bir tedavi altına alınan hasta, hastanede ayrı bir bölmede tutuluyordu.