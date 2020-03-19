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  4. 19 Mart 2020 14:10

Rusya'da ilk koronavirüs ölümü!

Rusya'nın başkenti Moskova’daki bir hastanede 79 yaşındaki bir kadın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, ülkede Covid-19 kaynaklı ilk ölüm oldu.

Rusya'da ilk koronavirüs ölümü!
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Koronavirüsle ilgili durumu gözlem merkezinden yapılan açıklamaya göre, Rusya’da Covid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. 79 yaşındaki bir hasta Moskova’daki hastanede hayatını kaybetti.

Sputnik Türkçe'nin haberine göre, hasta 13 Mart’ta hastaneye kaldırıldı, daha sonra yakınlarının talebiyle özel bir hastaneye götürüldü. Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından da kentteki bir enfeksiyon hastalıkları hastanesine sevk edildi.

Solunum sorunlarının artması nedeniyle yoğun, kapsamlı bir tedavi altına alınan hasta, hastanede ayrı bir bölmede tutuluyordu.

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