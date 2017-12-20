Rusya'da korkutan patlama: 1 ölü

Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın, gaz sızıntısından meydana geldiğini aktardı. Rusya’nın Stavropol şehrinde gece saatlerinde iki katlı bir binada meydana gelen patlamanın gaz sızıntısından meydana geldiği bildirildi. Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı, "İki katlı bir binada gaz sızıntısından kaynaklı bir patlaması meydana geldi. İlk verilere göre bir kişi hayatını kaybetti. 130 kişi tahliye edildi" şeklinde açıklama yaptı. Yaralı sayısına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.



