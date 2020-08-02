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  4. 02 Ağustos 2020 11:49

Rusya'da koronavirüs aşısı ücretsiz olacak

Koronavirüs aşısında klinik testlerin tamamlandığını duyuran Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, aşının ücretsiz yapılacağını açıkladı.

Rusya'da koronavirüs aşısı ücretsiz olacak
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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, klinik denemeleri tamamlanan Covid-19 aşısına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Muraşko, bugünkü basın toplantısında, "Koronavirüs aşısının, devlet bütçesinden karşılanmasını planlıyoruz. Dolayısıyla aşı kampanyası planlı olacak" dedi.

Bakan, daha önceki açıklamasında, Gamalei Merkezi’nde geliştirilen aşının klinik testlerinin tamamlandığını ve aşının tescil edilmesi için evrak paketinin hazırlandığını bildirerek geniş kapsamlı aşı kampanyasının ekimde planlandığını söylemişti.

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