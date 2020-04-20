Rusya'da koronavirüs vaka sayısı ilk kez düştü

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde kaydedilen vaka sayısında ilk kez düşüş meydana geldi. Son 24 saatte 4268 vaka belirlendi, bu sayı dün kaydedilene kıyasla 1792 kişi daha az.

Yeni vakaların 2026’sı başkent Moskova’da, 578’i Moskova bölgesinde, 113’ü Niynıy Novgorod bölgesinde, 86’sı St. Petersburg’da, 69’u Rostov bölgesinde tespit edildi.

Gün içinde ölen sayısı ise 44.

Gün içinde kaydedilen hastaların yüzde 45’inin temas nedeniyle enfekte olduğu ve hastalığın belirtilerini göstermediği belirtildi.

Yeni vakalarla birlikte Rusya’da şimdiye kadar toplam 47121 kişi koronavirüse yakalanmış oldu.

Vakaların 3446’sı iyileşti, 405’i de hayatını kaybetti.

Rusya’da koronavirüs test sayısı 2 milyonu aştı

Rusya Tüketiciyi ve İnsan Sağlığını Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) açıklamasına göre, ülkede gerçekleştirilen koronavirüs test sayısı 2 milyonu aştı.

Rusya’da şimdiye kadar 2 milyondan fazla koronavirüs testi yapıldı. Doktor gözetiminde 135 bin kişi bulunuyor.

Son 24 saatte ise 103 bin test gerçekletirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınını önceden tedbir almaları sayesinde idare edebildiklerini ve durumun kontrol altında olduğunu ifade etmişti.





