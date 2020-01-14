Rusya'da kriz! Türkiye'yi gerekçe gösterip Moskova'yı terk etti!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya'da taraflar arasında anlaşma sağlanması için çalışmaların sürdürüleceği açıklaması da yaptı.

Rus haber ajansı TASS Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter'in üzerinde uzlaşılan ateşkes metnini imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını duyurdu.

RUSYA'DA DÜN ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ YAPILMIŞTI

Dün Moskova'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile bir araya geldiği toplantıda Libya'da süresiz ateşkes için taslak metinde uzlaşma sağlanmıştı.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac tarafının taslağı imzaladığı; Hafter tarafının ise metni incelemek üzere (Bu sabaha kadar) süre istemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hafter tarafının da metne olumlu yaklaştığını belirtmişti.