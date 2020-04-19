Rusya'daki vaka sayısında korkutan artış

Rusya Koronavirüs Kriz Müdahale Merkezi'nin yaptığı açıklamada ülkede yeni vaka sayısında son 24 saatte rekor artış yaşandı.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 60 yeni vaka bildirildi, önceki günün verisi 4 bin 785'te kalmıştı.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı da 42 bin 853'e yükselmiş oldu.

İSPANYA'DAN 410 YENİ ÖLÜM HABERİ

İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 410 artışla 20 bin 453'e çıktı. Ülkedeki ölüm oranlarındaki artış hızının yavaşlaması dikkat çekti.