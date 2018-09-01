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  4. 01 Eylül 2018 13:56

Rusya'dan ABD açıklaması: Hazırız !

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ''Moskova, Amerika tarafı karşılıklı saygı çerçevesinde konuşmaya hazır olduğunda diyaloğa başlayacak.'' dedi.

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