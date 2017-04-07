Rusya'dan ABD yorumu: "Çok tehlikeli"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ABD’nin öngörülemez bir ülke olduğunu ve bunun büyük tehlike yarattığını vurguladı.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'ye yönelik saldırının da gösterdiği üzere, Rusya’nın değil ABD’nin öngörülemez bir ülke olduğunu belirtti.

ABD’nin öngörülemez bir ülke olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Suriye saldırısının ardından Washington ile temas kurduklarını söyledi.

Zaharova, “Rusya’nın öngörülemez bir ülke olduğunu ve bu nedenle tehdit oluşturduğunu iddia ediyorlar. Ancak bugün bir kez daha gördük ki, asıl öngörülemez ülke ABD’dir. Bu çok tehlikeli bir eğilim. Zira ABD, küresel liderliğe oynayan bir ülke” dedi.

'BUGÜN DUYDUĞUNUZ AÇIKLAMALARA VE TEPKİLERE ODAKLANDIK'

Zaharova, ABD ile kurulan temaslar hakkında da şu ifadeleri kullandı: “Saldırıdan sonra ABD tarafıyla temaslarımız oldu. ABD tarafıyla farklı düzeyli düzenli olarak görüşüyoruz. Ancak bugün duyduğunuz açıklamalara ve tepkilere odaklandık.”