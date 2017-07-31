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  4. 31 Temmuz 2017 23:17

Rusya'dan ABD'nin sözlerine çok sert yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın sözlerine çok sert yanıt verdi.

Rusya'dan ABD'nin sözlerine çok sert yanıt
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Kuzey Kore tehdidi nedeniyle Rusya ve Çin'i suçlayan sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Rus Dışişleri, ABD ve bazı ülkelerin Kuzey Kore tehdidinin artmasının sorumluluğunu Rusya ve Çin'e yükleme girişiminde bulunmasına tepki gösterdi.

Bakanlık, "Tüm tarafları gerilimin daha fazla tırmanmasına yol açabilecek adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. ABD ve bir dizi ülkenin temsilcilerinin yaşanan gelişmelerin sorumluluğunu Rusya ve Çin'e yükleme girişimlerinin ve Moskova ile Pekin'i neredeyse Pyongyang'ın nükleer hırslarını hoş görmekle suçlamasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin yeni füze denemesiyle ilgili bir açıklama yayınlayan Tillerson, "Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme programının ekonomik destekçileri olan Rusya ve Çin, bölgesel ve küresel istikrara yönelik giderek artan tehdidin tek sorumlusu" ifadelerini kullanmıştı.

tillerson , rusya , abd , kuzey kore
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