Rusya'dan ABD'nin yaptırımlarına sert tepki

ABD Temsilciler Meclisi yapılan oylama ile Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yönelik yeni yaptırımların getirilmesini kabul etti. Rusya ise ABD'nin yeni yaptırım kararına çok sert tepki gösterdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Yeni yaptırımların Kongre'den geçmesi ve kanun haline gelmesi durumunda, Putin, buna misilleme olarak bir karar alacak" ifadesi kullanıldı. Avrupa Komisyonu ise bugüne kadarki en büyük yaptırım olarak tabir edilen yaptırım kararının Avrupa firmalarını etkilemesi durumunda buna önlem alacaklarını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi’nde dün yapılan oylamada, 419 'evet'e karşı 3 'hayır'la Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların arttırılmasına yönelik tasarı kabul edildi. Tasarıya göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya’ya yönelik yaptırımları hafifletmeden veya kaldırmadan önce Kongre’nin onayını alması gerekecek.

Tasarı ile eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Kırım nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yasa düzeyine getiriliyor. Ayrıca Aralık 2016’da Moskova’nın seçimlere müdahale ettiği iddiasıyla yaptırım getirilen üst düzey Rusya vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları da içeriyor.

İran ve Kuzey Kore ise tasarıda nükleer ve balistik füze programları nedeniyle hedef alınıyor.

Tasarı, parlamento tarafından onaylanması durumunda Trump’a sunulacak.

"PUTİN, MİSİLLEME YAPACAK"

Rusya tarafından yaptırım kararına yönelik yapılan açıklamada ise çok sert ifadeler kullanıldı. Açıklamada, ABD'nin attığı adımın uluslararası hukuk ve ticarete yönelik büyük bir ihlal olduğu ifade edilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yaptırımların kanunlaşarak yürürlüğe girmesinin ardından 'ABD'ye yönelik misilleme adımı' atacağı ifade edildi.

AVRUPA: BİZİ ETKİLERSE ÖNLEM ALIRIZ

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD'nin Rusya'ya karşı almayı düşündüğü yeni yaptırımlar eğer Avrupa'nın enerji güvenliğine aykırı

olursa, "birkaç gün içinde" karşı önlem alabileceklerini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde dün büyük bir çoğunlukla kabul edilen yeni Rusya yaptırımları, Rus doğalgazına bağımlı olan Avrupa'da bazı şirketleri etkileyebilir.

Juncker bugün Komisyon üyeleriyle yaptığı toplantıda "Amerikan tasarısı, AB'nin enerji çıkarlarını istemeden de olsa dolaylı yollardan ve tek yanlı olarak etkileyebilir" dedi. "Bu nedenle Komisyon, eğer kaygılarımız dikkate alınmazsa, birkaç gün içinde orantılı bir karşılık vermeye hazır olduğumuzu ifade etti. 'Önce Amerika' demek, Avrupa'nın çıkarları en son gelir demek değildir."

Komisyon'un açıklamasına göre, Temsilciler Meclisi'nde dün onaylanan tasarının bazı AB kaygılarını dikkate aldığı anlaşılıyor. Buna rağmen tasarı, Avrupalı şirketler dahil, Rusya'nın enerji ihraç boru hatlarında çalışan bütün şirketlere karşı yaptırımlar öngörüyor. Komisyon, bu koşulun Rusya'dan Ukrayna'ya gelen boru hatlarının bakım ve yenilenmesini etkileyebileceğini belitti.

Aynı şekilde, Avrupa'nın enerji kaynaklarını çeşitlendirme hedefleri arasında önemli yer tutan Baltık LNG projesi de etkilenebilir.