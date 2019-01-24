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  4. 24 Ocak 2019 12:23

Rusya'dan ABD'ye askeri müdahale uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki krizle ilgili kritik bir açıklamada bulundu.

Rusya'dan ABD'ye askeri müdahale uyarısı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi, Venezuela'ya yönelik olası bir askeri müdahale konusunda uyararak, "Böyle bir adım felaket senaryosu olur. Venezuela bizim stratejik ortağımız ve böyle kalmaya devam edecek." dedi.

Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanımasını değerlendirdi.

ABD ve bazı ülkelerin çeşitli bahanelerle Venezuela'ya yönelik baskıyı artırdığını belirten Ryabkov, "Bölgedeki ülkeler arasındaki farklılıkların derinleşme eğiliminde olduğunu gözlemliyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın Venezuela ile iş birliğini sonlandırmayacağını vurgulayan Ryabkov, "Venezuela bizim stratejik ortağımız ve böyle kalmaya devam edecek. Egemenliğini ve iç işlerine karışılmaması prensibini Venezuela ile birlikte koruyacağız." dedi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahale ihtimalini de değerlendiren Ryabkov, "ABD'yi, Venezuela'ya yönelik olası bir askeri müdahale konusunda uyarıyoruz. Böyle bir adım felaket senaryosu olur." şeklinde konuştu.

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek kendisini geçici başkan ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu.

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AA

venezuela , rusya , askeri müdahale , abd
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