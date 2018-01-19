Rusya'dan Afrin ve ABD açıklaması !

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askerlerin Afrin’den çekildiklerine yönelik haberleri yalanladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askerlerin Afrin’den çekildiklerine yönelik haberleri yalanladı. Sputnik'te yer alan habere göre Lavrov, Rus askerlerin Afrin’den çekildiklerine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

‘Rusya’nın Afrin’deki silahlı kuvvetlerini gerçekten çekmeye başladı mı?’ sorusuna yanıt olarak Lavrov, “Bu yöndeki haberler daha sonra yalanlandı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, TSK'nın Afrin'e gerçekleştirmesi beklenen harekatı öncesinde, bölgedeki Rus askerlerinin çekilmeye başladığı iddiasını son dakika koduyla duyurmuştu.

RUSYA'DAN ABD AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD'nin Suriye'de sınır güvenliği gücü oluşturulması konusundaki çelişkili açıklamalarından endişe duyuyoruz. ABD, Suriye'de alternatif bir güç oluşturmaya çalışıyor.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'den Suriye'nin sınır güvenliği ile ilgili son zamanlarda gelen açıklamaları 'çelişkili' olarak yorumladı ve ABD'nin Suriye'de alternatif bir güç oluşturma gayretinde olduğunu belirtti.

Öte yandan Lavrov, Rus askerlerin Afrin bölgesinden çekildiklerine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını da sözlerine ekledi. söyledi.