Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

TSK'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkında Sputnik'e açıklamalarda bulunan Cabarov, Rusya'nın bu sürece dahil olmayacağını belirtti.

Cabarov, "Rusya, bu çatışmaya kesinlikle dahil olmayacak, bu bizim çatışmamız değil. Rus ordusu Suriye'de bunun için bulunmuyor, ordumuzun amacı Suriye'yi uluslararası terörden kurtarmak" dedi.

'HAREKAT RUS ASKERİ ÜSLERİNİ TEHDİT ETMİYOR'

Cabarov, TSK'nin harekatının Suriye'deki Rus askeri üslerini tehdit etmediğini, zira üslerin farklı bölgede bulunduğunu kaydetti.

NATO'dan açıklama: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var