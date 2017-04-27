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  1. 27 Nisan 2017 20:29

Rusya'dan bir Türkiye açıklaması daha !

Türkiye'nin Suriye'deki terör hedeflerini vurmasına tepki gösteren Rusya bir açıklama daha yaptı.

Rusya'dan bir Türkiye açıklaması daha !
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Türkiye'nin Irak'ın Sincar ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı'ndaki terör hedeflerini vurmasına Rusya'dan bugün bir açıklama daha geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova "Endişe duyuyoruz" dedi.

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, "Moskova, Türkiye'nin Kürt güçleri vurmasından endişe duyuyor" dedi.

Rus ajansı Sputnik'in haberine göre Zaharova, "Ankara'nın eylemleriyle ilgili haberleri derin bir endişeyle karşıladık. Hatırlatmak isterim ki Kürt güçler, Suriye'nin kuzeydoğusunda teröristlere karşı, IŞİD'e karşı verilen savaşta en etkili olan askeri güç. İnanıyoruz ki, ABD, uluslararası hukuku ihlal ederek Şayrat üssünü vurmasaydı, Türkiye de bu saldırıları gerçekleştirmezdi. Suriye topraklarına yönelik bu keyfi eylemlere bir son verilmeli" dedi.

Zaharova İsrail'in Suriye'de Şam Havalimanı yakınındaki bir askeri üssü vurmasını kınadıklarını belirtti.

"Moskova, Suriye'ye yönelik saldırganlık eylemlerini kınıyor, bu eylemleri kabul edilemez ve uluslararası hukuk normlarına aykırı buluyor" diyen Zaharova, "Herkesi, bir BM üyesi olan Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde davranmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

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