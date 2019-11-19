Rusya’dan Çavuşoğlu’nun mutabakat açıklamasına yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Bütçe görüşmeleri sırasında ABD ve Rusya’nın mutabakata uymadığını belirterek "Burada şu anda bu mutabakatın gereğini yaptılar mı tamamen? Hayır yapmadılar, yapılması lazım” şeklinde yaptığı açıklamaya Rusya’dan yanıt geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu sözleri şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi. Rus sözcü, Rusya’nın YPG’li teröristlerin çekilmesi konusundaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti.

Konaşenkov, “Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya’nın sözlerini tutmadığı ve Suriye’nin kuzeyinde yeni bir askeri operasyona başlayabilecekleri tehdidini şaşkınlıkla karşıladık. Askeri eylemlerin başlaması yönünde çağrı içeren bu açıklamalar yalnızca Suriye’nin kuzeyindeki durumun gerginleşmesine yol açar. Rusya ve Türkiye liderlerinin imzaladığı ortak mutabakatta öngörülen istikrara değil” ifadelerini kullandı.

Rus sözcü, sınırdaki gerilimi yatıştırmak amacıyla daha fazla askeri polis gönderileceğini de açıkladı.

Çavuşoğlu dün, ABD ve Rusya ile Suriye’nin kuzeyi için varılan mutabakatlara ilişkin değerlendirmesinde, “Sonuçta burada biz iki ülkeyle de 5 gün içinde mutabakata vardık. Burada şu anda bu mutabakatın gereğini yaptılar mı tamamen? Hayır yapmadılar, yapılması lazım” diyerek yeni harekat sinyali vermişti: “Biz mutabakat gereği üzerimize düşeni yaptık ama tacizler olduğu zaman da gereğini yaptık ama buradan bir netice alamazsak tıpkı Amerika ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız. Bunun başka çaresi yok. Yanı başımızdaki terör tehdidini bizim mutlaka temizlememiz lazım.”