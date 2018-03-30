Rusya'dan dünyaya rest ! Sınır tanımadı

Uluslararası bir boyut kazanan ajan krizinde bugün Moskova'da tüm Batılı ülkelerin temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Rusya, İngiltere'ye diplomatlarını ülkeden çekmesi için bir ay süre tanıdı. Ayrıca başta Almanya, Fransa, İtalya olmak üzere tüm ülkelerin diplomatları da kovuluyor.



Çifte ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesiyle Batı'nın hışmına uğrayan Rusya'da bugün hareketli dakikalar yaşanıyor.

Çok sayıda ülkenin büyükelçilerinin Rus Dışişleri Bakanlığı'na girip çıktığı başkent Moskova'dan yapılan açıklamada, İngiltere'ye diplomatlarını Rusya topraklarından çıkarması için bir ay süre verildi. Moskova, Londra'dan diplomat sayısını eşitlemesini ve 23 diplomatı çekmesini istiyor.

Ayrıca Rusya, İngiltere Büyükelçisi Laurie Bristow'a protesto notası iletti.

Rus haber ajansı Sputnik, kararın Londra yönetimi ve diğer Batılı ülkelere yanıt olarak alındığını bildiriyor.



Uluslararası haber ajansı Reuters ise, gün içinde İngiliz büyükelçi dışında Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İsveç, Belçika, Avustralya, Hırvatistan,Canada, Çekya, Polonya ve Ukrayna temsilcilerinin gün içinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'na girdiğini bildirdi.

Dakikalar sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus diplomatları sınır dışı eden tüm ülkelerin aynı sayıda temsilcisini kovduğunu açıkladı.

Sergey Skripal krizinde başta ABD olmak üzere 14 Avrupa Birliği üyesi, Avustralya, Canada gibi ülkeler Rusya'ya cephe almış ve yaklaşık 200 Rus diplomatı 'istenmeyen adam' ilan etmişti.

Rusya ise 60 Amerikan diplomatı sınır dışı edeceğini dün akşam duyurmuştu.

İngiltere'de bu ay başında Noviçok sinir gazıyla evinin önünde saldırıya uğrayan Skripal ve kızı Yulia, halen hastanede tedavi görüyor. Salisburry Devlet Hastanesi, Yulia'nın yoğun bakımdan çıktığını ancak Skripal'in durumunun henüz kritik olduğunu açıklamıştı.