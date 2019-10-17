Rusya'dan Erdoğan'a gönderilen mektuba ilk tepki

ABD Başkanı Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği, Suriye'ye yönelik herhangi bir operasyonun başlatılmaması çağrısını içeren mektup, Kremlin Sözcüsü Peskov'a soruldu. Peskov mektubun diline ilişkin olarak, "Bu tip bir dil kullanımına devlet liderlerinin yazışmalarında pek rastlamazsınız. Hiç alışık olunmayan türde bir mektup" dedi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'na başlamasının ardından Suriye'nin kuzeyinde gerilimin ciddi şekilde tırmandığını belirterek "Şam, Suriye-Türkiye sınırının kontrolünü devralmalı" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektup ortaya çıktı