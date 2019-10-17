  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya
  4. 17 Ekim 2019 13:48

Rusya'dan Erdoğan'a gönderilen mektuba ilk tepki

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektuba Kremlin Sözcüsü Peskov'dan ilk tepki geldi.

Rusya'dan Erdoğan'a gönderilen mektuba ilk tepki
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

ABD Başkanı Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği, Suriye'ye yönelik herhangi bir operasyonun başlatılmaması çağrısını içeren mektup, Kremlin Sözcüsü Peskov'a soruldu. Peskov mektubun diline ilişkin olarak, "Bu tip bir dil kullanımına devlet liderlerinin yazışmalarında pek rastlamazsınız. Hiç alışık olunmayan türde bir mektup" dedi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'na başlamasının ardından Suriye'nin kuzeyinde gerilimin ciddi şekilde tırmandığını belirterek "Şam, Suriye-Türkiye sınırının kontrolünü devralmalı" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektup ortaya çıktıTrump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektup ortaya çıktı

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
mektup , erdoğan , peskov , trump
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM