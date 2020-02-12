Rusya'dan Erdoğan'a jet yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada, "İdlib’de, rejim ve Ruslar ile yine rejimle birlikte hareket eden güçlerin çoğu saldırılarının, teröristleri değil, doğrudan sivil halkı hedef aldığı gerçeğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum" ifadesini kullandı.

RUSYA’DAN YANIT: SİVİLLER HEDEF ALINMADI TÜM ATIMLAR TERÖRİSTLERE YÖNELİK

Sputnik'e verdiği demeçte Erdoğan'ın sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Yeni Tehlike ve Tehditler Dairesi Direktörü Tarabrin, Moskova ve Şam'ın Suriye'de sivilleri hedef almadığını, tüm atımların yalnızca terörist oluşumlara yönelik olduğunu vurguladı.

Tarabrin, "Rusya'nın ve Suriye ordusunun sivil halka yönelik atımlar yapmadığını birçok kez kesin bir dille ifade ettik. Tüm atımlar, yalnızca terörist oluşumlara, ellerinde silahlarla meşru hükümete karşı savaşanlara yönelik olarak yapılıyor" dedi.

“SURİYELİLERİN EYLEMLERİ TAMAMEN MEŞRU”

Suriyelilerin terörle mücadeleyi kendi topraklarında yürüttüklerini ve siyasi çözüm istemeyen terör örgütlerine karşı güç kullanma konusunda tamamen yasal hakka sahip olduklarını belirten Tarabrin, bu bakımdan Suriyelilerin eylemlerinin tamamen meşru olduğunun altını çizdi.

PUTİN İLE ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Bu arada Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından da Putin ile Erdoğan arasında görüşmelere ilişkin bilgi verildi. Büyükelçilikten yapılan paylaşımda “Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan, özellikle İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki durumun kötüye gitmesi bağlamında Suriye krizinin çeşitli yönleri üzerinde müzakerelere devam etti. Görüşmede Soçi muhtırası dahil anlaşmalarının tam olarak uygulanmasının önemi vurgulandı.” ifadeleri kullanıldı.