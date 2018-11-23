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  4. 23 Kasım 2018 20:34

Rusya'dan Esad'a gönderme: ''Hiçbir siyasi figürü...''

Rusya'nın Suriye'de Devlet Başkanı Esad yönetimini desteklediği iddialarına Rusya'dan yanıt geldi.

Rusya'dan Esad'a gönderme: ''Hiçbir siyasi figürü...''
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Rusya'nın Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin devamlılığını sağlama amacı taşıdığı iddialarını reddeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova yönetiminin Suriye'de hiçbir siyasi figürü desteklemediğini vurguladı.

Resmi ziyaret için İtalya'da bulunan Lavrov, başkent Roma'da 'Akdeniz Roma Diyaloğu' adlı bir konferansta konuştu.

Sputnik'in haberine göre Lavrov, "Beşar Esad konusuna gelecek olursak; biz, Suriye'de hiçbir siyasi figürü desteklemediğimizi birçok kez belirttik. Suriye'de çözüm sürecinin Suriyeliler tarafından yürütülmesi gerektiği ve ülkenin geleceğini belirleme hakkının sadece halka ait olduğu belirtilen BM Güvenlik Konseyi kararına ve Haziran 2012 tarihli Cenevre bildirgesine saygı duyuyoruz" dedi.

Yeni anayasanın kabul edilmesi ve seçimlerin yapılması hakkındaki kararların nasıl alınacağına BM Güvenlik Konseyi kararına yer verildiğini anlatan Lavrov, hangi siyasetçinin görevde kalıp kalmayacağına Suriye halkı karar vereceğini vurguladı.

rusya , siyasi figür , esad
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