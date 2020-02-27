Rusya'dan flaş açıklama: ''Türkiye anlaşmaları ihlal ediyor!''

Türkiye ve Rusya heyetlerinin Ankara'daki İdlib görüşmeleri sona erdi. Görüşmenin ardından Rusya heyetinin Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrıldığı kaydedildi. Müzakerenin ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye, İdlib ile ilgili olarak anlaşmaları ihlal etmekle suçlandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetlerin, İdlib krizi ile ilgili olarak yürüttükleri üçüncü tur görüşmelerin ikinci günü sona erdi. Heyetlerin Ankara'daki İdlib müzakereleri 3,5 saat sürdü.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye ve Rusya heyetlerinin Ankara'daki görüşmelerinin sona ermesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Heyetler arası görüşmelerde İdlip'teki durum tüm boyutlarıyla ele alındı. Tarafımızdan bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, MSB, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığı ile RF Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi S. Verşinin, RF Devlet Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi A. Lavrentiev, RF askeri ve istihbarat makamları temsilcilerinden oluşan heyetler arasında görüşmeler yapıldı.

Heyetler arası görüşmelerde İdlip'teki durum tüm boyutlarıyla ele alındı. Tarafımızdan bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi. Bu amaçla sahada atılması gereken adımlar üzerinde duruldu. Soçi Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasına atfedilen önem tarafımızca kayda geçirildi. İnsani durumun felaket halini almasının ve olası bir kitlesel göçün engellenmesi lazım geldiği vurgulandı."

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Suriye'nin İdlib kentindeki gelişmelerle ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Euronews'in aktardığına göre Rusya, Türkiye'yi "isyancılara silah desteğinde bulunarak Suriye anlaşmasını ihlal etmekle" suçladı. Yapılan açıklamada, "Türk tarafı, silahlılara topçu ve İHA desteği vererek Soçi anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin çatışmasız bölgeye topçu atışları ile yasadışı silahlı güçlere yardım ettiğini ve bu şekilde Soçi Anlaşması'nı ihlal ettiğini iddia eden Rus makamlar, Rusya'nın Suriye Temsilcisi Oleg Jouravlev'in aktardığı bilgileri referans vererek bölgede bir Türk insansız hava aracının da düşürüldüğünü de duyurdular.