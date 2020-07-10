Rusya'dan flaş Ayasofya açıklaması

Danıştay'ın, Ayasofya'da ibadetin yolunu açan kararına ilk tepki Rusya Ortodoks Kilisesi'nden geldi. Kilise'den yapılan açıklamada, "Türk mahkemesinin Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını esefle karşılıyoruz. Ne yazık ki Rus Ortodoks Kilisesi'nin ve diğer Ortodoks kiliselerinin sesi duyulmadı. Bu karar daha büyük anlaşmazlıklara neden olabilir" ifadeleri kullanıldı.

Dünya basını Danıştay'ın Ayasofya kararını böyle gördü!

Danıştay'dan tarihi Ayasofya kararı!