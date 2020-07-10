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  4. 10 Temmuz 2020 17:01

Rusya'dan flaş Ayasofya açıklaması

Danıştay'ın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine ilişkin kararı iptal etmesine ilk tepki Rusya Ortodoks Kilisesi'nden geldi.

Rusya'dan flaş Ayasofya açıklaması
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Danıştay'ın, Ayasofya'da ibadetin yolunu açan kararına ilk tepki Rusya Ortodoks Kilisesi'nden geldi. Kilise'den yapılan açıklamada, "Türk mahkemesinin Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını esefle karşılıyoruz. Ne yazık ki Rus Ortodoks Kilisesi'nin ve diğer Ortodoks kiliselerinin sesi duyulmadı. Bu karar daha büyük anlaşmazlıklara neden olabilir" ifadeleri kullanıldı.

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