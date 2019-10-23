Rusya'dan flaş ''güvenli bölge'' açıklaması

Rus Dışişleri yetkililerinin açıklamalarında Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafına ilişkin dün Soçi'de varılan ortak mutabakat uyarınca, Türk güçlerinin Kobani ve Menbiç'e girmeyeceği belirtildi.

Ayrıca, Suriye hükümeti ile Kürt güçlerin kamuoyuna duyurulmayan kapalı görüşmeler yaptığı, Rusya ile Türkiye'nin Soçi'de vardıkları ortak mutabakatın da söz konusu görüşmelerin sonuçlarına dayandığı kaydedildi.

Rus Dışişleri adına açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ‘Suriye topraklarının her karışının Şam'ın kontrolünde olması gerektiğini’ de belirtti.

'MUTABAKATTAN ÖNCE FİKRİ ÖNE SÜRDÜLER'

Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Suriye'nin Türkiye sınırında uluslararası güçlerin denetiminde olacak bir güvenli bölge oluşturulması yönünde Berlin'den gelen teklifin sorulması üstüne, "Alman dostlarımız söz konusu fikri, Rusya ile Türkiye'nin Soçi'de ortak mutabakata varmasından önce ileri sürdüler. Yani dün oluşmuş olan yeni durumdan birhaber olarak ortaya atılmış bir fikir bu" dedi.

Verişinin, "Bu yüzden (Soçi'de varılan mutabakat üstüne) birtakım ek önlemler alınmasını gerekli gördüğümüzü söyleyemeyeceğim" diye ekledi.

'SURİYE TOPRAKLARINDA MİLLİ KANUNLAR GEÇERLİ OLMALI'

Bunun yanında Verşinin, Soçi'de dün varılan mutabakat ile Suriye sınır güçlerinin yeniden Türkiye sınırında yerlerini alacaklarını söyledi. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı şu ifadeleri kullandı: "Mutabakat metninde her şey çok net: Türk güçlerinin Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde şu anda bulundukları alanın dışındaki yerlerde, sınır boyunca Suriye sınır muhafızları ve bizim askeri polisimiz konuşlandırılacak."

Ayrıca Verşinin, Soçi'de varılan mutabakat kapsamında mevcut Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç yapılacak Türk-Rus ortak devriyeleri içinse bir bitiş tarihi belirlenmediğini söyledi.

Rus ve Türk güçlerinin ortak devriye gezecekleri alanın faaliyet süresine mevcut mutabakat çerçevesinde bir sınırlama getirilmediğini belirten Verşinin, söz konusu alanda ‘kimin kanunlarının geçerli olacağının’ sorulması üstüne ise, "Suriye topraklarında, burası her neresi olursa olsun, milli kanunlar geçerli olmalıdır" dedi.

'KÜRTLERİN GELECEĞİ ŞAM İLE YAPILACAK GÖRÜŞMELERLE BELİRLENMELİ'

Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı, Soçi'de üstünde anlaşılan mutabakat ile sınırdaki 30 kilometrelik alandan çekilecek olan ‘Suriyeli Kürtlerin güvenliğinin garantisine’ ilişkin bir soru karşısında ise, Kürtlerin geleceğinin nasıl olacağının Şam'la görüşmeler esnasında belirlenmesi gerektiğini söyledi.

"Kürtlerle, Kürtlerin nasıl yaşayacağıyla ilintili tüm meseleler, Şam'la sürdürülecek diyalog çerçevesinde çözüme kavuşturulmalı" diyen Verşinin şöyle devam etti: "Böyle bir diyalog sürdürülmesini destekliyoruz. Şunun da altını çizmek istiyoruz ki Kürtler, Suriye halkının, Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Çok uzun süredir yaşadıkları bu ülkede, tartışmasız bir biçimde sahip oldukları tüm haklarından yararlanarak özgürce yaşabilmeliler."

Bu bağlamda Suriye'nin anayasasında Kürtlere de yer verilmesi gerektiğini söyleyen Verşinin, şunu da ekledi: "Kürtlere karşı büyük bir saygı besliyoruz. Kürtlerle geleneksel olarak her daim derin, tarihi ilişkilerimiz olmuştur."

'KÜRTLERİN SINIR BÖLGELERİNDEN GÖNÜLLÜ OLARAK AYRILMASINI UMUYORUZ'

Verşinin, Rusya'nın Kürt güçlerin sınır bölgelerini gönüllü olarak terk etmelerini ve Rus-Türk mutabakatının şiddet kullanılmadan uygulanmasını umduğunu belirtti.

"Türklerle yaptığımız mutabakatın şiddet kullanılmadan uygulamaya koyulmasını bekliyoruz. Bu çok önemli, zira mutabakat, son dönemde tüm taraflar arasında yapılan görüşmelere dayanıyor" diyen Rus yetkili, Kürtlerin gönüllü olarak ayrılmaması halinde nasıl bir adım atılacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "Her şeyin mutabakat çerçevesinde ve kan dökülmeden gerçekleştirileceği üzerinde duruyoruz."

Verşinin, Suriye'nin kuzeyinde Kürt kültürel özerk bölgesi kurulup kurulmayacağı sorusu karşısında, "Bu Suriyelilerin meselesi. Hiç kimseye bir şey dayatmıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRK-RUS MUTABAKATININ UYGULANMASI KONUSUNDA ABD'YLE TEMAS HALİNDEYİZ'

Bu arada Verşinin, Moskova'nın Türk-Rus mutabakatının uygulanması konusunda Washington'la temas halinde olduğunu söyledi.

Rus yetkili, "Mutabakat muhtırası dün imzalandı. Elbette Suriye'yle ilgili konularda Amerikan tarafıyla temas halindeyiz. Bu tür temaslar hem siyasi hem de askeri düzlemde yapılıyor. Suriye'de kalıcı çözüm bulunması açısından bunun faydalı olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

'PEDERSEN'İN ÇABALARININ YAPICI OLMAYA DEVAM ETMESİNİ UMUYORUZ'

Verşinin, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'le düzenli olarak işbirliği yaptıklarını ve Pedersen'in çözüm konusundaki çabalarını verimli bulduklarını da belirterek, "Umarız bu çabalar aynı derecede yapıcı, tarafsız ve Suriyelilerin kendi geleceklerini belirleme hakkına saygı duymaya yönelik olmaya devam eder" diye ekledi.