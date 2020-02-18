Rusya'dan flaş İdlib açıklaması

Türk ve Rus heyetleri arasında iki gündür Moskova'da devam eden İdlib görüşmelerine ilişkin Rusya'dan açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye ile İdlib'de gerilimin azaltılması konusunda anlaşmalara bağlılığımızı belirttik" denildi.

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, görüşmelere ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tezlerinin iletildiğini söylemişti.

Çelik, "Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi. İnsani felaketin önlenmesi için zorunlu bir yaklaşım. Bu da karşı tarafa iletildi. Heyet döndüğümüz zaman kapsamlı bir rapor verecek" ifadelerini kullanmıştı.