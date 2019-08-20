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  4. 20 Ağustos 2019 16:26

Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Türkiye'nin de bulunduğu Suriye'nin İdlib vilayetinde askerleri bulunduğunu ve oradaki durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

Rusya'dan İdlib açıklaması
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus ordusuna bağlı askerlerinin İdlib'de sürdürülen operasyona katıldığını duyurdu.

Interfax haber ajansında yer alan habere göre, Lavrov İslamcı militan grupların İdlib'deki çatışmasızlık bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıların güç kullanarak bastırılacağını söyledi.

Esad rejimine bağlı güçler, İdlib'de 2014'ten bu yana muhaliflerin elinde olan kilit önemindeki Han Şeyhun ilçesine operasyon başlatmış, gece boyu süren çatışmaların ardından muhaliflerin ilçeden çekilmeye başladıkları belirtilmişti.

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