Rusya'dan ''İdlib'e operasyon an meselesi'' diyen Erdoğan'a şok yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’de 13 şehit vermemiz üzerine gerilen Türkiye-Rusya ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Krize ilişkin Türk ve Rus heyetlerinin Rusya'nın başkenti Moskova'daki görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine operasyon sinyali veren Erdoğan, “Şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olunduğu bir gerçektir. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planını uygulamak için her türlü hazırlığını yapmıştır. ‘Bir gece ansızın gelebiliriz' diyoruz. Daha açık ifadeyle İdlib harekatı bir an meselesidir” dedi.

Erdoğan’ın sözlerinden dakikalar sonra Moskova kanadından yanıt gecikmedi. Reuters’ın son dakika geçtiği haberine göre Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, olası operasyon ihtimaline karşı ‘uyarılarda’ bulundu. Türkiye’nin İdlib’de Suriye Ordusu’na yönelik yapacağı operasyonun en kötü senaryo olacağı savunan Peskov, bu durumu önlemek için Türkiye ve Rusya arasında diyaloğun süreceğini söyledi.

AKAR: İNSANİ DRAM YAŞANIYOR

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlarken İdlib konusuna da değindi. Akar, “Oradaki mesele tam bir güvenlik meselesi, tam bir savunma meselesi; fakat bunun ötesinde de gerçekten bir insani dram yaşanıyor. Burada rejim havadan ve karadan saldırılarıyla gerçekten insanlık dışı faaliyet göstermiştir. Hastane ve okulları vurdular. Her ne kadar onlar inkar etseler de bunların fotoğrafları her tarafta mevcut. Dolayısıyla öncelikle bu akan kanın durdurulması ateşkesin sağlanması bizim birinci amacımız” diye konuştu.

‘ZOR DA KULLANABİLİRİZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce açıkladığı ilkeleri aynen koruduklarını ifade eden Akar, şöyle konuştu:

“Herhangi bir şekilde gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil. Herhangi bir şekilde onlara bir şey yapıldığı takdirde misliyle karşılık vereceğimizi söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla bu ateşkesin sağlanabilmesi için süratle tarafların Soçi mutabakatındaki taahhütlerine uymasını bekliyoruz. Biz orada ateşkesin sağlanması için ne gerekiyorsa bunu yapmaya çalışıyoruz. Gerekirse oradaki muhaliflere ya da ateşkesi bozanlara karşı zor da kullanabileceğimizi ifade ettik.”