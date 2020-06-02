Rusya'dan ikinci S-400 teslimatı ne zaman gelecek ?

FSVTS başkanı Şugayev Ekotürk kanalına demecinde, “Herkesin malumu olan pandemi sebebiyle uygulanan kısıtlamaları düşünecek olursak, (ikinci parti S-400 sevkiyatına ilişkin) sözleşmenin ne zaman imzalanacağına dair tahminde bulunmanın, açık konuşmam gerekirse, bir yararı olmaz. Yine de ikinci bir S-400 savunma sistemi satışı hakkındaki diyaloğun hayli ileri bir aşamada olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Ayrıca Şugayev, Rusya’nın teknoloji işbirliği yapılması, yani Türk şirketlerinin üretim sürecinde yer alması ihtimali üstünde Türkiye ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

“Bu konuda görüşmeler yapıyoruz. Bu, çok yoğun bir çalışma ve belirli bir zaman da gerektiren bir mesele” diye devam eden Şugayev, koronavirüs pandemisinin görüşme sürecini etkilediğini belirtti.

Daha önce, Türkiye’yle hükümetlerarası askeri-teknik işbirliği komisyonu toplantısının mayıs ayında yapılmasının planlandığını, ancak söz konusu toplantının pandemi nedeniyle yılın ikinci yarısına ertelendiğini de söyledi.

Bunun yanında Şugayev, Türkiye’ye Su-35 savaş uçağı satışı yapmaya hazır olduklarını da yineledi.

FSVTS Başkanı, ortak havacılık ve hava savunma sistemi donanımı üretmenin de Türkiye ile görüşülmekte olan konulardan biri olduğunu sözlerine ekledi.

FSVTS Başkanı, imzalanan teslimat sözleşmesi kapsamında daha önce Türk askerlere S-400 savunma sistemi üstüne Rusya’da eğitim verildiğini de hatırlattı.

Türkiye’ye Rus yapımı S-400 savunma sistemi teslim edilmesini içeren ilk anlaşmanın, başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinin baskıları altında yapıldığını, bu nedenle de önemli olduğunu belirten Şugayev, “Her iki tarafın birden koordineli çalışmaları sayesinde anlaşma geçen sene başarılı bir şekilde yerine getirildi” dedi.





