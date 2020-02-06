Rusya'dan kafaları karıştıran ''Türk askeri uzman'' açıklaması

Reuters'ın son dakika gelişmesi şeklinde abonelerine servis ettiği haberde Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına yer verildi. Kaosun yıllardır devam ettiği Suriye'nin İdlib bölgesinde Ocak ayının son iki haftasında 100'den fazla saldırı düzenlendiğinin belirtildiği açıklamada, "Rus ve Türk askeri uzmanlar bu saldırılarda yaşamını yitirdi" ifadesi kullanıldı. Moskova'dan gelen "askeri uzman" kavramı kulislerde kafa karıştırdı.



Kaosun, şiddetin ve belirsizliğin bitmek bilmediği Suriye’de Ocak ayının son haftalarında alevlenen çatışmalar ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlığın resmi internet sitesinde paylaşılan açıklamada, “İdlib’deki şiddette ve gerilimde tehlikeli bir artış var” ifadesi kullanıldı.

Rusya’nın Suriye üzerinde Türkiye ve İran ile koordineli çalışmaya devam edeceği belirtilirken, “Rus ve Türk askeri uzmanları, Ocak ayının son 2 haftasında yaşanan 1000’den fazla saldırıda militanlar tarafından öldürüldü” açıklamasını yaptı.