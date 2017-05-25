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  4. 25 Mayıs 2017 19:54

Rusya'dan kısıtlama açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların iptali hakkında açıklamalarda bulundu.

Rusya'dan kısıtlama açıklaması
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Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye'ye  yönelik kısıtlamaların iptaline yönelik kararnamenin bir hafta içinde hazır  olacağını söyledi.

Dvorkoviç, Kazan şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hükümetin  kararnamesi bir hafta içinde hazır olacak." dedi.

Türkiye ile Rusya'nın domates sevkiyatı konusunda görüşmelere devam  ettiğini belirten Dvorkoviç, Rus buğdayına yeni kısıtlama getirildiği  haberlerinin Ankara tarafından yalanlandığını hatırlattı.

 
Türkiye ile Rusya arasında 22 Mayıs'ta ticari ilişkilerin önündeki  engel ve kısıtlamaların kaldırılması amacıyla ortak bildiri imzalanmıştı.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Türkiye ile ticarette kısıtlamaların  kaldırılması kararının hızlı bir şekilde hayata geçeceğine vurgu yaparak,  "Gerekli belgeler hazırlanacak, ben de onları imzalayacağım" demişti.

AA

kararname , türkiye , rusya , kısıtlama