Rusya'dan kritik S-400 açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın ABD'nin baskısına karşın S-400 füze savunma sistemleri konusunda Türkiye’ye yönelik sorumluluklarını yerine getireceğini duyurdu.



Sputnik'e konuşan Ryabkov, Rusya’nın ABD baskısına rağmen Türkiye ile varılan S-400 anlaşmasını yerine getirip getirmeyeceğine ilişkin soruya yanıt verdi.

Ryabkov, “Tüm yükümlülüklerimiz mevcut anlaşmalar ve belgelerden zerre sapma olmaksızın, tam anlamıyla ve zamanında yerine getirilecektir” dedi.

Rus Bakan Yardımcısı, ABD'nin S-400 sevkıyatı konusunda Türkiye'ye yönelik son eylemlerinin açıkça, doğrudan, alaycı bir şantaj olduğunu da sözlerine ekledi.

Ryabkov “Bu şantaj sadece Türkiye'ye yönelik değil, Rusya ile hukuki şekilde askeri-teknik işbirliğini geliştiren tüm ülkelere yapılıyor” dedi.

ABD'den flaş F-35 açıklaması: Türk pilotlara eğitim geçen hafta durdurulduMoskova Yönetimi’nin açıklaması ABD Temsilciler Meclisi’nde onanan S-400 kararının peşi sıra geldi.

“ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi” başlıklı tasarı, Ankara yönetimine S-400 kararından geri adım atma çağrısı yapıyordu.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a geçen hafta gönderdiği mektupta, Türkiye’ye S-400’lerle ilgili 31 Temmuz’a kadar süre vermiş ve ABD’de bulunan Türk pilotlara F-35’lerle ilgili yeni eğitim verilmeyeceğini belirtmişti.

İngiliz Reuters haber ajansının bu sabaha karşı geçtiği haberde ise Türk pilotlara verilen F-35 eğitimlerinin geçen hafta durdurulduğu aktarılmıştı.