Rusya'dan küstah Suriye açıklaması: ''Oturup beklemeyeceğiz''

Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Departmanı Başkanı Pyotr İlyiçev, tansiyonun tırmandığı İdlib'le ilgili akıllara durgunluk veren bir açıklama yaptı. TASS haber ajansının haberinde, İlyiçev'in, "Suriye ordusu ve Rus güçlerinin İdlib'de bulunduğu noktalar her gün ateş altında. Rusya oturup bekleyemecek" dediği belirtildi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Departmanı Başkanı Pyotr İlyiçev’den ise İdlib’le ilgili akıl almaz açıklamalar geldi. TASS haber ajansının aktardığına göre İlyiçev, Suriye ordusu ve Rus güçlerinin İdlib'de bulunduğu noktaların her gün ateş altında olduğunu, Rusya’nın oturup bekleyemeyeceğini söyledi.

İlyiçev’in açıklamaları salı günü Birleşmiş Milletler Dışişleri Bakanları Diplomatik Akademisi’nin dokuzuncu açılış seremonisinde yaptığı aktarıldı.

DW Türkçe’de yer alan haberde İlyiçev’in, “Türk partnerlerimizin karşılaştığı zorlukları anlıyoruz. Ancak Suriye birlikleri, Rus birlikleri, Hmeymim üssüne yönelik İHA saldırıları gibi her gün ateş altında. Öylesine oturup İdlib’de ne olacak diye bekleyemeyiz” ifadelerini kullandığı belirtildi.

1.5 YILDA HİÇBİR ŞEY YAPILMADI

İlyiçev, Türk-Rus ilişkilerinin İdlib gerginliğinden nasıl etkilendiği şeklindeki soru karşısında, Soçi mutabakatında Suriye Arap Cumhuriyetinin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygının teyit edildiğini, İdlib’de oluşturulan çatışmasızlık bölgesinin geçici karakterde olduğunu vurguladı.

Mutabakat kapsamında Türkiye’nin “teröristlerle ılımlı muhalefetin ayrıştırılması, silahtan arındırılmış bölge oluşturulması M4 ve M5 otoyollarına serbestçe ulaşımın sağlanması gibi çok önemli konularda taahhütte bulunduğunu” hatırlatan İlyiçev, “Aradan bir buçuk yıl geçti ve hiçbir şey yapılmadı” dedi.