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  4. 29 Aralık 2018 13:56

Rusya'dan Münbiç açıklaması ! O iddia doğrulandı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç'i Esad rejimine teslim ettiği iddiası Rusya tarafından doğrulandı.

Rusya'dan Münbiç açıklaması ! O iddia doğrulandı
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Suriye Ordusu’nun, Münbiç’e girdiklerini duyurmasının ardından Kremlin Sarayı’ndan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov konuya ilişkin açıklamasında, "Kürtlerin kontrolündeki toprakların Suriye güçlerine geçmesinden memnunuz" ifadelerini kullandı. Toprakların Suriye geçmesinin olumlu bir adım olduğunu kaydeden Peskov, bu adımın istikrarı pekiştirdiğini savundu.

Öte yandan Peskov açıklaması esnasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türk heyeti kabul etmediğini ifade ederek, toplantının Putin’in yardımcısının katılımıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Münbiç'teki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu topraklar Suriye’ye ait. Hedefimiz terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır. Terör öğütlerinin çıkması halinde bize de yapacak bir iş kalmaz." ifadelerini kullanmıştı.

suriye , rusya , kremlin , münbiç
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