Rusya'dan ''Şam'' vurgusu !

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye topraklarında Fırat'ın doğusuna harekat düzenleneceği yönündeki açıklaması hakkında konuştu.

Sputnik'in aktardığı habere göre Zaharova, "Terörle mücadele faaliyetleri için Şam'ın onayı alınmalı. Burada egemen bir ülke söz konusu olduğu için bu, ilk ve mutlak şarttır. Bu, Rusya'nın hiçbir şekilde değişmeyen ilkesel duruşu olup, Türkiye tarafından düzenlenen harekatlar için de geçerlidir. Hiç kuşkusuz, Türk partnerlerimizle iletişim halindeyiz. Halihazırda çözülen ve henüz çözüm bulunmayan sorular var ancak bu, egemen bir ülke olarak Suriye'nin topraklarını kontrol etmesi gerektiği ve topraklarında yaşananlara ilişkin kararlar alma hakkına sahip olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz" diye konuştu.

Rusya'nın Suriye'yi parçalamayı öngören her türlü girişime karşı olduğunu da belirten Zaharova şöyle devam etti: "Suriye'nin bölgelerinin hiçbir gerekçeyle koparılamayacağını ve bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz."

Erdoğan, ay başında yaptığı açıklamada "Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık" demişti.