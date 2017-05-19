Rusya'dan sert tepki: ABD'nin yaptığı kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Gatilov, ABD'nin, Ürdün sınırında Suriye hükümet güçlerine düzenlediği hava saldırısının 'kabul edilemez' olduğunu söyledi. ABD liderliğinde DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon güçleri, "çatışmasızlık bölgesini ihlal ettiği" gerekçesiyle Esad rejimine bağlı birlikleri vurmuştu.

Gatilov, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin Ürdün sınırındaki El Tanf'ta Suriye ordusuna düzenlediği hava saldırısına ilişkin olarak, "Bu, kesinlikle kabul edilemez. Söz konusu saldırı, Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir. Ayrıca bu, ülkedeki siyasal sürece de yardımcı olmayan bir adım" ifadelerini kullandı.

"Bu, hiçbir çerçeveye sığmayan bir eylem" diye devam eden Gatilov şunları söyledi: "Suriye'de gerilimin artmasına neden olan her askeri eylem, şüphesiz, Astana ya da Cenevre'deki siyasal süreçleri etkiliyor. Özellikle de Suriye ordusuna karşı düzenlenen eylemler."

"SURİYE ORDUSUNA AİT NOKTA VURULDU"

Suriye Savunma Bakanlığı, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon uçaklarının ‘Suriye ordusuna ait bir noktaya’ saldırı düzenlediğini kaydetti. Suriye resmi haber ajansı SANA’ya bilgi veren Suriye Savunma Bakanlığı yetkilisi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin güneyindeki El Tanf kasabasına saldırı düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı kınadıklarını belirten yetkili, koalisyon güçlerinin açıkladığı gibi ‘çatışmasız bölgeye giren askeri araçların’ değil, bölgedeki ‘askeri noktalardan birinin’ hedef alındığının altını çizdi. Yetkili ayrıca, “ABD öncülüğündeki koalisyonun, El Tanf'daki saldırısının gerekçeleri kesin olarak kabul edilemez ve koalisyonun gerçek hedefini göstermiştir” ifadelerini kullandı.

PENTAGON AÇIKLAMIŞTI

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi ABD uçaklarının Suriye’nin güneyinde yer alan El Tanf ilçesi yakınlarında Suriye rejimine ait bir konvoyu vurduğunu açıklamıştı. Yetkili “Bir Suriye konvoyuna El Tanf yakınlarında hava saldırısı düzenlediğimizi teyit ediyorum. Detaylarla ilgili bir açıklama yapacağız.” dedi. DHA'nın haberine göre ise iki Amerikan uçağı, çatışmasızlık bölgesini ihlal ettiği iddia edilen askeri araçların üzerine, "geri dönmelerini sağlamak amacıyla güç gösterisi" için gönderildi. Koalisyon yetkililerinin açıklamasına göre, araçların durmaması üzerine gönderilen iki uçak, askeri araçları bombaladı. Dün gece An Tanf’a doğru hareketlenen, Suriye’ye ait 20 askeri aracın tespit edildiği, bu araçlardan 13’ünün çatışmasızlık bölgesi sınırına girdikleri belirtildi.