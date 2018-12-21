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  4. 21 Aralık 2018 12:34

Rusya'dan ses getirecek açıklama: Türkiye'nin ikna olmasını bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova’nın Kırım’ın yeniden Rusya’ya bağlanması konusunda Türkiye ve İsrail’in ikna olmasını beklediğini söyledi.

Rusya'dan ses getirecek açıklama: Türkiye'nin ikna olmasını bekliyoruz
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, dün bir televizyon kanalında Kırım’ın yeniden Rusya’ya bağlanması konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Peskov, Türkiye ve İsrail’in Rusya’nın Kırım ile yeniden birleşme hakkını tanımaya ikna olmalarını beklediklerini söyledi. Dmitry Peskov konuyla ilgili “Kırım konusunda, ne Ankara ne de Tel Aviv, Kırım’ın Rusya ile yeniden birleşmesi sürecinin uluslararası hukuka tamamen uygun olduğu yönündeki gerekçelerimizi kabul etmeye henüz hazır değil. Ancak Türkiye ve İsrail’deki partnerlerimizin, birkaç yıl önce Kırım halkı tarafından yapılan seçimin ve halkın iradesinin doğru bir şey olduğuna ikna olmasını umuyoruz” açıklamasında bulundu.

“Ortak çıkarlarımızın olması her konuda Ankara ile aynı duruşta olmamız anlamına gelmez”
Dmitry Peskov, yaptığı açıklamalarda Türkiye ve İsrail’i ortak ülkeler olarak nitelendirerek, Moskova, Ankara ve Tel-Aviv’in pek çok alanda benzer çıkarlara sahip olduğunu ve bunun pratik olarak bir öneme sahip olduğunu söyledi. Peskov, "Bu pratik yön, Suriye meseleleri de dahil olmak üzere sahip olduğumuz işbirliği ve etkileşime yansımaktadır. Ancak bu, bizim duruşumuzun her konuda Türkiye ve Ankara’nınkiyle örtüştüğü anlamına gelmez. Görevlerimizin farklı olduğu belirli alanlar var" dedi.

İHA

rusya , dmitry peskova , moskova , kırım
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