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  4. 10 Haziran 2017 00:01

Rusya'dan şoke eden YPG ve DEAŞ iddiası !

Rusya'nın Suriye'deki komutanı Orgeneral Sergey Surovikin, YPG ile DEAŞ'ın dünyayı kandırdığını iddia etti.

Rusya'dan şoke eden YPG ve DEAŞ iddiası !
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Rusya'nın Suriye'deki birliklerinin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin, terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ'ın çatışmadan Rakka'dan çekilmesi için örgüt liderleriyle anlaştığını ve dünya kamuoyunun yanıltılması için şiddetli çatışmalar çıktığı yönünde haberler yapıldığını belirtti.

Moskova'da düzenlenen toplantıda konuşan Surovikin, "ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon ve beraber hareket ettiği PKK/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'de binlerce sivilin ölümünden sorumlu DEAŞ'lıları imha etmek yerine, örgüt liderleriyle (çatışmadan Rakka'dan çekilmeleri için) anlaşma yapıyor." dedi.

Surovikin, DEAŞ militanlarının bu anlaşma gereği kontrol ettikleri noktalardan başka bölgelere çekildiklerine işaret ederek bazı basın kuruluşlarının ise dünya kamuoyunu yanıltarak Rakka'da DEAŞ ile sanki şiddetli çatışmalar yaşanıyormuş gibi haberler yaptığını söyledi.

Rakka'daki durumu yakından takip ettiklerini belirten Surovikin, "Güvenilir verilere göre, DEAŞ militanları haziran başında PKK/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG ile anlaşarak Rakka'nın 19 kilometre güneybatısındaki Et-Tadya ve El-Hammam'ı çatışmadan bırakarak Palmira'ya doğru çekildi." ifadelerini kullandı.

AA

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