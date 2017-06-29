Rusya'dan Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Suriye’nin iki yerleşim merkezinde kimyasal silahlı saldırı yapılmasına hazırlıkların yapıldığına ilişkin bilgisi olduğunu belirtti.

Rus haber ajansı RİA Novosti’de yer alan haberde Zaharova, “Evet, yeni bilgilerimiz var. Böyle bir provokasyona hazırlıkların yapıldığını düşünüyoruz. Bu provokasyon Sarakab veya Ariha kentlerinde yapılabilir“ dedi.

Bilindiği üzere ABD temsilcileri, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ın yeni kimyasal saldırıyı planladığını iddia ederek bunun bedelinin Suriye Hükümeti için çok yüksek olacağını kaydetti. Şam ise bu bilgileri yalanladı.

Aynı zamanda Rusya ve Suriye temsilcileri, Suriye aşırıcı gruplarının kimyasal saldırı haberini provokasyonlar için kullanarak Suriye Hükümetini bununla suçlayabileceğini belirtti.