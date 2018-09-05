Rusya'dan Suriye için flaş İstanbul teklifi

Reuters Haber Ajansı, Suriye rejim birliklerinin Hama kentini topçu ateşiyle vurmaya başladığını duyurdu. Rusya'dan son yapılan açıklamada ise; Suriye'deki durum ile ilgili Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya arasında İstanbul'da düzenlenecek bir dörtlü zirve yapılması gerektiği belirtildi.



Dünya Suriye'nin İdlib şehrine kilitlenmiş durumda. Açıklamalar ve son dakika gelişmeleri art arda geliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin iddiasına göre, Suriye ordusu İdlib ve Hama vilayetlerindeki gerilimi azaltma bölgesine tekrar saldırı başlattı. Suriye ordusu İdlib kırsalındaki, Kirbet, El Ghab, Havaş, El Nakus ve Hiş köylerini top atışıyla bombaladı.

Ayrıca Suriye ordusuna ait tanklar Morek kasabasına doğru ilerleyerek kasabayı bombaladı.

Dün sabah saatlerinde Rusya, 22 gün aradan sonra İdlib'e 3 savaş uçağıyla hava saldırısı düzenledi.

KREMLİN: 4 ÜLKE İSTANBUL'DA TOPLANMALI

Kremlin Suriye'deki durum ile ilgili Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya arasında İstanbul'da bir zirve yapılması gerektiğini belirtti.

RUSYA DIŞİŞLERİ: RUSYA HEDEFİ BELLİ OPERASYONLAR YAPIYOR

Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada; "Suriye'deki durum İdlib sorunu çözülmeden normalleşemez. Rusya İdlib'de hedefi belli operasyonlar yapıyor. Suriye'deki duruma ilişkin ABD ile teması sürdürüyoruz." denildi.

RUSYA VURDU, ESAD HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Suriye ordusu da İdlib'i dün Rusya'nın ardından topçu ateşleriyle vurmaya başladı. Esad rejimine bağlı Suriye ordusu aralıklarla İdlib'i topçu ateşiyle hedef aldı. Ordu bugün de tekrar İdlib'e topçu ateşleri düzenlemeye başladı.

TÜRKİYE'DEN DE DUYULUYOR

Suriye’nin İdlib kentinde belirlenen hedefleri vuran Rus savaş uçaklarının sesi, Hatay’ın Reyhanlı ve Yayladağı ilçelerine bağlı köylerinden de duyuldu. Yüksekte olan sınır köylerinden ise atılan bombaların çıkardığı toz bulutları görüldü.

BM YÜKSEK ALARM SEVİYESİNDE

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric dün akşam saatlerinde, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin olası operasyonuna karşı "yüksek alarm" halinde olduklarını açıkladı.

İdlib ve Hama'da düzenlenen hava saldırılarının ölüm ve yaralanmalara ayrıca okul ve market gibi sivil yapılarda zarara yol açtığının altını çizen Dujarric, "BM, İdlib'deki insani durum ve bölgedeki askeri gerginliğin artmasının yol açacağı potansiyel yıkıcı insani sonuçlardan duyduğu endişeyi bir kez daha tekrar ediyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, İdlib'de 3 milyon civarında sivilin yaşadığını ve BM'nin Türkiye üzerinden yardımlarını bölgeye ulaştırdığına vurgu yaparak, Suriye'nin kuzeybatısında muhtemel bir operasyon durumunda doğacak ihtiyaçları karşılamak için 311 milyon dolar civarı fona ihtiyaç duyduklarını belirtti.