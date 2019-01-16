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  4. 16 Ocak 2019 13:33

Rusya’dan Suriye'de güvenli bölge için ilk açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de oluşturulacak güvenli bölgeyle ilgili konuştu. Lavrov, "Türkiye dahil Suriye’nin komşuları ve tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz" dedi.

Rusya’dan Suriye'de güvenli bölge için ilk açıklama
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın gündeme getirdiği güvenli bölge planına ilişkin soruları yanıtladı.

Söz konusu plana ilişkin sürecin Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Lavrov, “Bunların tümüne, Suriye’de rejimin toprak bütünlüğünü en kısa süre içerisinde sağlayacağı çerçeveden bakmak gerekiyor. Bu konu elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir sonraki müzakereler için geldiğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ele alınacak” diye konuştu.

Lavrov, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine işaret ederek, “Ancak tekrar etmek isterim ki burada ana amaç, ABD, Türkiye ve Rusya dahil BM’nin tüm üyeleri tarafından imzalanan Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması. Bu arada elbette Türkiye dahil Suriye’nin komşuları ve bölgedeki tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, bir süre önce Twitter’dan yaptığı açıklamada, Suriye’de “20 mil” (32 kilometre) uzunluğunda bir güvenli bölge kurulmasından söz etmişti. Açıklamanın ardından Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesi yaparak, konunun detaylarını değerlendirmişti.

suriye , rusya , Sergey Lavrov
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