Rusya'dan sürpriz Suriye mesajı

Rusya Savunma Bakanlığı Operasyon Dairesi Başkanı General Sergey Rudskoy, Suriye’de iç savaşın filen sona erdiğini ilan etti. Moskova’da plan dışı “acil” duyurusuyla basın toplantısı organize eden Rudskoy, “4 Mayıs 2017 tarihinde Rusya, Türkiye ve İran’ın katılımıyla imzalanan Suriye’de çatışmasız bölgeler planı meyvelerini verdi. Suriye sathının büyük bölümünde savaş durdu. Dolayısıyla Suriye’de iç savaşın filen sona erdiğini ilan edebiliriz” dedi

ABD’YE EGEMEN SURİYE MESAJI

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre General Rudskoy’un “Suriye’deki iç savaş filen bitmiştir” açıklamasının ABD ve müttefiklerine “Bağımsız ve egemen, Suriye devleti kendi topraklarını kontrol edebilecek duruma gelmiştir” mesajı verdiğini anımsatan Moskova’daki gözlemciler, “General Rudskoy’dan bir saat önce Suriye’de Rus birlikleri komutanı Orgeneral Sergey Surovikin ilginç bir açıklama yaparak ABD’nin desteklediği Demokratik Suriye Güçleri DSG’nin Rakka’da DEAŞ ile danışıklı dövüş yaptığını iddia etmişti. İstihbarat verilerine dayandığını ilan eden Rus general, DSG’nin vurucu kanadını oluşturan Kürt çeteleriyle DEAŞ militanlarının Rakka’yı çatışmasız terk etmek hususunda anlaştıklarını söylemişti. Böylece Rakka’dan çıkış koridoru sağlanan DEAŞ’ın ABD’nin havadan desteğiyle Suriye hükümet kuvvetleri üzerine yürümeye başladığını dile getirmişti” hatırlatmasını yaptı.