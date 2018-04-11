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  4. 11 Nisan 2018 14:42

Rusya'dan Trump'a jet cevap

ABD Başkanı Trump'ın, ''Hazır ol Rusya, füzeler gelecek'' açıklamasına Rusya'dan cevap geldi.

Rusya'dan Trump'a jet cevap
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye atacaklarını duyurduğu akıllı füzelerin hükümet güçlerine doğru değil teröristlere doğru uçması gerektiğini savunarak, "Müfettişler şimdi akıllı füzelerin kimyasal uygulamaların tüm kanıtlarını yok edeceği konusunda uyarıldılar mı? Ya da tüm düşünce, provokasyonun izlerini akıllı füzelerle hızla örtmek ve uluslararası müfettişlerin delil olarak hiçbir şeyi aramamaları için mi?" açıklamasını yaptı.

Zaharova, Trump'ın ifadeleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Zaharova, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Akıllı füzelerin, teröristlere doğru uçması gerekiyor, topraklarında birkaç yıldır uluslararası terörizmle mücadele eden meşru hükümete değil. Evet, bu arada ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (OPCW) müfettişleri şimdi akıllı füzelerin kimyasal uygulamaların tüm kanıtlarını yok edeceği konusunda uyarıldılar mı? Ya da tüm düşünce, provokasyonun izlerini akıllı füzelerle hızla örtmek ve uluslararası müfettişlerin delil olarak hiç bir şeyi aramamaları için mi?”

ABD Başkanı Trump, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump resmen ilan eti: Hazır ol Rusya, füzeler gelecekTrump resmen ilan eti: Hazır ol Rusya, füzeler gelecek

 

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