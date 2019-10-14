Rusya'dan Türkiye açıklaması: Bu ihtimali düşünmek istemiyoruz

Türkiye'nin Barış Pınar Harekatı'nın devam ettiği bir dönemde Suriye ordusunun, söz konusu operasyon kapsamında yer alan bazı bölgelere girdiğine ilişkin haberler gelirken, Kremlin Sözcüsü Peskov'a, ‘Türk ve Rus askerlerin doğrudan karşı karşıya geleceği bir askeri çatışma bekleyip beklemedikleri’ soruldu.

Kremlin Sözcüsü soru üzerine, "Böyle bir ihtimali düşünmek dahi istemiyoruz" cevabını verdi.

"Hiç olmazsa böyle bir tehlike bulunup bulunmadığını söyler misiniz?" şeklindeki soru karşısındaysa Peskov, "Söylediklerime ekleyeceğim bir şey yok, bunun için (sözü edilen tehlikenin oluşmaması için) askerlerimiz irtibat halinde" dedi.

Bunun yanında Peskov, Rusya'nın Türkiye'nin yürüttüğü harekata karşı bakış açısının değişmediğini belirtti ve Suriye'deki siyasal sürecin önünü tıkayabilecek eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü, "Bazı temasların gerçekleştirildiği ve birtakım anlaşmaların bulunduğuna ilişkin açıklamaları gördünüz. Bunlara başka bir şey ekleyemem, zira Rusya'nın bu konuya bakış açısında herhangi bir şey değişmiş değil, ortada yeni bir şey yok" diye ekledi.

Peskov'un bu sözleriyle, Barış Pınarı Haraketı'nın başladığı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin Kremlin'den yapılmış olan açıklamaya gönderme yaptığı düşünülüyor.

Zira Kremlin'in açıklamasına göre Erdoğan'la yaptığı söz konusu telefon görüşmesinde Putin, Barış Pınarı Haraketı'nın Suriye'deki krizin çözümü için ortaya konmuş ortak çabalara zarar vermemesi adına, Türk tarafına ‘durumu enine boyuna tartma’ çağrısında bulunmuştu.