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  4. 15 Mart 2018 14:53

Rusya'dan Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye S-400 füze sistemi teslimatının kendileri için risk arz etmediğini söyledi.

Rusya'dan Türkiye açıklaması
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Rus haber ajansı RİA Novosti’de yer alan habere göre, Lavrov, ”Rusya imkanların ülkesi” forumunda ilgili soru üzerine, ”S-400 sevkiyatlarına gelince, bu konuda korkmaya gerek yok diye düşünüyorum” dedi.

Bakan Lavrov ayrıca komşu ülkelerle savaşmanın kabul edilemez olduğunu savundu.

Bilindiği üzere 2017 yılının Aralık ayında Rusya ve Türkiye Ankara’da S-400 füze komplekslerinin sevkiyatlarına ilişkin kredi anlaşmasını imzaladı. Taraflar Türkiye’de füze sistemlerinin üretilmesi konusunda teknolojik işbirliği yapma konusunda uzlaştı.

s400 füze savunma sistemi , türkiye , rusya
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